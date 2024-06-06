Пожар на НПЗ в Новошахтинске распространился на площади 50 кв м

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Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске, предварительно, распространился на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что к тушению возгорания привлечено порядка 120 человек и 15 единиц техники. Работы временно приостановили из-за повторной атаки БПЛА, личный состав отвели на безопасное расстояние.

Специалисты также готовят применение пожарного поезда, добавил Голубев.

О пожаре, который возник на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске, стало известно в ночь на 6 июня. Возгорание началось в результате атаки беспилотника.

Голубев сообщил, что на месте происшествия находятся все службы экстренного реагирования. О возможных пострадавших в результате атаки пока не сообщалось.