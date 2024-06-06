Пожар вспыхнул на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется", – добавил глава региона.

Ранее ночью опасность атаки беспилотников была объявлена на территории Курской и Воронежской областей. На момент публикации режим угрозы атаки БПЛА уже отменили в обоих регионах.

До этого сообщалось, что два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья в селе Головчине Белгородской области. Штаб был открыт для помощи жителям, чьи дома пострадали в результате обстрелов ВСУ.