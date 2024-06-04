Три человека пострадали при атаке автобуса БПЛА в белгородском Шебекине

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека получили ранения при атаке автобуса беспилотником в Шебекине Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй – осколочное ранение правого бедра", – информировал он, отметив, что пострадавших госпитализировали.

У третьей пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее доставят на лечение в больницу № 2 в Белгороде.

У транспортного средства в результате атаки оказалась пробита крыша и повреждено остекление. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья под Белгородом. Дрон сбросил взрывное устройство на крыльцо штаба. В числе пострадавших оказалась мирная жительница и заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун.

