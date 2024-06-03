Водитель автомобиля погиб при атаке БПЛА на село Муром под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель автомобиля погиб при атаке БПЛА на село Муром в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Автомобиль был атакован украинским беспилотником в момент движения. Его водитель погиб в результате взрыва.

"В настоящее время устанавливается личность погибшего. Транспортное средство полностью сгорело", – информировал Гладков.

До этого два дрона-камикадзе атаковали АЗС в селе Белгородской области. Из-за взрывов оказалась повреждена входная группа здания заправки. Никто из сотрудников не пострадал.

