Разведывательный дрон ВСУ уничтожен над Суземским районом Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз.

Ранее российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

Днем 2 июня два украинских дрона-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области. В результате взрывов была повреждена входная группа здания заправки. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что все сотрудники АЗС в порядке.

До этого Гладков заявил, что из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобильной стоянке в центре Грайворона пострадала одна женщина. По его словам, местная жительница получила сквозное ранение левой ноги. Участники теробороны оказали ей первую помощь, а скорая ее госпитализировала.