Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на Грайворон под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина пострадала в результате атаки украинских дронов по автомобильной стоянке в центре города Грайворона Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник рухнул на стоянку, а после взорвался. Из-за этого, как утверждает глава региона, у женщины диагностировали сквозное ранение левой нижней конечности. Участники теробороны оказали пострадавшей первую помощь, а скорая доставила ее в городскую больницу № 2.

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Кроме того, губернатор добавил, что в результате атаки были повреждены 13 легковых автомобилей.

"Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются", – заключил Гладков.

Ранее четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск. По словам Гладкова, двое мужчин были госпитализированы с травмой головы в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение ноги, а у еще одного пострадавшего – осколочное ранение лица и груди.

До этого в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", а также 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

