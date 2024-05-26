Ракета "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вечером 25 мая украинскую противокорабельную ракету "Нептун", а также 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была пресечена около 22:30 по московскому времени.

Как сообщили в мэрии Белгорода, на всей территории Белгородской области продолжает действовать ракетная опасность. Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее средства ПВО уничтожили еще 15 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что атаке подвергся поселок Дубовое. Погибла одна жительница, также, по предварительной информации, 4 человека пострадали.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области при помощи РСЗО, в результате чего погибли два человека и 10 пострадали.