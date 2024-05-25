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25 мая, 14:46

Происшествия

Еще один украинский дрон уничтожен над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Пресечь очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории России удалось пресечь в 14:00.

Ранее ПВО уничтожили украинский беспилотник около 08:15.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что атаке со стороны ВСУ подверглось село Ясные Зори Белгородского района. По его словам, никто не пострадал.

При этом в результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание. Пожарные оперативно потушили очаг возгорания.

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