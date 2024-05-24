Беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Погарским районом Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области подчеркнул, что в результате произошедшего погибших и разрушений не выявлено. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что двое человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ территории Крыма в Симферопольском районе. Кроме того, в районе Алушты были зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

До этого украинский БПЛА был сбит над Республикой Татарстан. Мэр Елабуги Рустем Нуриев уточнил, что ПВО уничтожила беспилотник над Елабужским районом Татарстана.