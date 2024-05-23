Двое жителей Крыма погибли при ракетной атаке ВСУ

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Двое человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ территории Крыма в Симферопольском районе. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – добавил он.

Кроме того, в районе Алушты были зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте уже работают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА над Республикой Татарстан. Мэр Елабуги Рустем Нуриев уточнил, что ПВО уничтожила беспилотник над Елабужским районом Татарстана.

До этого женщина погибла в результате детонации украинского дрона в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, система ПВО РФ смогла сбить беспилотник ВСУ над селом Красный Восток, однако он рухнул на второй этаж частного жилого дома и по итогу сдетонировал.