Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Татарстаном

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Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА над Республикой Татарстан. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, беспилотник был сбит в 14:00. Таким образом, была пресечена новая попытка Киева совершить террористическую атаку российского региона.

В свою очередь, мэр Елабуги Рустем Нуриев сообщил ТАСС, что ПВО уничтожила беспилотник над Елабужским районом Татарстана.

"Да, сбит. Мы пока месторасположение не можем сказать, в каком месте. <…> В районе", – сказал он.

По словам Нуриева, в результате атаки обошлось без разрушений и пострадавших.

До этого беспилотник в небе над Татарстаном заметили 15 мая. Воздушную цель ликвидировали силы ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее 14 человек пострадали при атаке ВСУ на предприятия Татарстана. Тогда украинские военные запустили беспилотники в сторону заводов в Нижнекамске и Елабуге. Пострадавшим оказывали необходимую помощь в больницах.

