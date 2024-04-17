17 апреля, 13:33Происшествия
Три украинских метеозонда уничтожены над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО уничтожили три украинских метеозонда над территорией Брянского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов.
В результате никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Татарстана. До этого ВС РФ перехватили другой беспилотный летательный аппарат самолетного типа, летевший в сторону Мордовии.
В этот же день режим воздушной опасности из-за угрозы атаки БПЛА был объявлен на территории Липецкой, Воронежской и Курской областей.