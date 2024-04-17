ВС РФ уничтожили украинский БПЛА над Татарстаном

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 11:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указали в оборонном ведомстве.

Ранее ВС РФ перехватили другой беспилотный летательный аппарат самолетного типа, летевший в сторону Мордовии. Атаку удалось пресечь примерно в 8 часов утра 17 апреля.

В этот же день режим воздушной опасности из-за угрозы атаки БПЛА был объявлен на территории Липецкой, Воронежской и Курской областей.