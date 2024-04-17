17 апреля, 04:26Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
"На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", – написал он.
Губернатор уточнил, что силы и средства ПВО находятся наготове.
Ранее в ночь на 17 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил о готовности сил ПВО к отражению возможной атаки.
До этого ВСУ предприняли атаку на Белгородскую область, в результате 5 человек пострадали и 1 погиб. Российские силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника самолетного типа на подлете к Белгороду. Однако после отражения атаки осколки одного из дронов попали в автомобиль, где находилась семья из 6 человек.
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