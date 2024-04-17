Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", – написал он.

Губернатор уточнил, что силы и средства ПВО находятся наготове.

Ранее в ночь на 17 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил о готовности сил ПВО к отражению возможной атаки.

До этого ВСУ предприняли атаку на Белгородскую область, в результате 5 человек пострадали и 1 погиб. Российские силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника самолетного типа на подлете к Белгороду. Однако после отражения атаки осколки одного из дронов попали в автомобиль, где находилась семья из 6 человек.