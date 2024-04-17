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02:38

Происшествия

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

До этого двое сотрудников МЧС России пострадали в Никитском районе Горловки ДНР в результате атаки беспилотника. Спасатели ликвидировали в частном доме возгорание, которое возникло из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения пожара случилась повторная атака БПЛА.

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