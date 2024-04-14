Двое сотрудников МЧС РФ ранены в ДНР из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое сотрудников МЧС России пострадали в Никитском районе Горловки ДНР в результате атаки беспилотника. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что спасатели 13 апреля ликвидировали в частном доме возгорание, которое возникло из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения пожара случилась повторная атака БПЛА, из-за которой двое сотрудников МЧС РФ получили ранения.

Также в результате удара полностью уничтожена одна автоцистерна, вторая же получила повреждения, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали трактор и КамАЗ в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, тракторист получил осколочное ранение плеча, его доставили в больницу.