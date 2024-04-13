Глава ЛНР Пасечник заявил, что 9 человек пострадали при ударе по заводу Луганска

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по машиностроительному заводу в Луганске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По словам Пасечника, среди пострадавших – семь сотрудников предприятия и двое граждан, которые живут рядом с заводом.

"Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – прокомментировал Пасечник.

Глава ЛНР уточнил, что сотрудники администрации Луганска оценивают ущерб, причиненный горожанам в результате ракетной атаки. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее Пасечник отметил, что производство на машиностроительном заводе в Луганске планировалось запустить в ближайшее время. На предприятие могли трудоустроить десятки граждан.