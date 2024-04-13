ВСУ нанесли удар по микрорайону Энергодара с Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по микрорайону Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

"Информации по пострадавшим не поступало", – прокомментировала Яшина.

По словам директора по коммуникациям, в медицинскую санчасть никто не обращался.

Отмечается, что ЗАЭС находится на левом берегу реки Днепр, недалеко от города Энергодар.

Ранее ВСУ атаковали машиностроительный завод Луганска. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время там планировалось запустить производство и трудоустроить несколько десятков граждан.