Мужчина пострадал после атаки ВСУ на трактор и КамАЗ в Белгородской области

Фото: 123RF/sandsua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали трактор и КамАЗ в Белгородской области, в итоге пострадал мужчина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский", – добавил он.

Тракторист получил осколочное ранение плеча, его уже госпитализировали. В телеграм-канале местного МЧС уточняли, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

В Минобороны РФ добавляли, что попытка ВСУ вновь атаковать регион произошла примерно в 10:30 по московскому времени. Однако беспилотник самолетного типа был уничтожен ПВО.

До этого украинские войска также попытались атаковать Белгородскую область. В тот раз, утром 13 апреля, БПЛА был также сбит.