Глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ атаковали машиностроительный завод Луганска

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по машиностроительному заводу Луганска. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь", – подчеркнул он.

Из-за этого удара, добавил глава региона, были повреждены соседние жилые дома. Однако информация о пострадавших пока уточняется, на месте продолжают работать экстренные службы.

О ракетном ударе ВСУ стало известно 13 апреля. Уточнялось, что три ракеты прилетели в районе школы № 5, а дым от пожара был виден из центра Луганска. По данным СМИ, удар мог быть нанесен ракетами Storm Shadow.