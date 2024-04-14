Число погибших в Токмаке из-за удара ВСУ увеличилось до 16

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Число жертв в Токмаке Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 16. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, спасатели достали из-под завалов обрушившихся домов тела четырех погибших, среди которых был один ребенок. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Ранее сообщалось о восьми погибших, среди которых было два ребенка. Балицкий заявил, что оперативные службы Запорожской области продолжают разбор завалов. Он уточнил, что 13 раненых доставили в городскую больницу. Людям, оставшимся без дома, предоставили временное жилье.

ВСУ обстреляли Токмак в вечернее время 12 апреля. В результате нападения стало известно о шести погибших и не менее 20 пострадавших.

Помимо этого, без газа остались 25 частных домов и девять многоквартирных домов.