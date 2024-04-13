Рогов допустил, что после обстрела Токмака под завалами еще могут оставаться люди

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

После обстрела ВСУ жилого сектора города Токмак Запорожской области есть разрушенные дома, под завалами которых могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Он добавил, что разбор завалов на месте попадания снарядов продолжается.

Украинские войска совершили обстрел города Токмак вечером 12 апреля. В результате атаки ВСУ, предварительно, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще не менее 20 жителей получили различные ранения.

Кроме того, при обстреле без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.