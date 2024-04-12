Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Очередная попытка атаки украинского беспилотника самолетного типа была пресечена над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ 12 апреля около 16:50 по московскому времени, не дав совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее аналогичная атака была предотвращена также 12 апреля в 16:30 по московскому времени. В этот же день в ходе атаки Белгорода дроном беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека.

До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью. Попытку атаки зафиксировали около 10:00 по московскому времени. Российские объекты пытались атаковать военные Украины.