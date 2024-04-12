Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена около 16:30 по московскому времени.

12 апреля ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА самолетного типа. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью. Попытку атаки зафиксировали около 10:00 по московскому времени. Российские объекты пытались атаковать военные Украины.

До этого беспилотники сбили над Белгородской и Брянской и областями. Системы ПВО зафиксировали в небе над регионами четыре аппарата. В результате произошедшего инфраструктурных разрушений и пострадавших не выявили.

