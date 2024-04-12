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Губернатор Голубев: средства ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников в районе города Новошахтинск в Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы области, последствия на земле в данный момент уточняются.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Брянской областями.

До этого губернатор Мордовии Артем Здунов сообщил об уничтожении двух украинских дронов над территорией региона. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

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