Силы ПВО сбили два беспилотника над территорией Мордовии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в небе над Мордовией. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Артем Здунов.

"Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа", – информировал он.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы региона.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами ликвидировали 12 беспилотников. По три дрона ВСУ было уничтожено в Курской и Тамбовской областях. Еще два обезвредили в Белгородской области.

