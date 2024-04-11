11 апреля, 06:20Происшествия
Средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Курской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По предварительным данным главы области, пострадавших и разрушений нет. Старовойт напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА не следует их трогать, так как они все еще могут нанести вред. Лучше сообщить о находке по телефону 112.
Ранее сообщалось, что беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе Липецкой области. В результате падения БПЛА там произошло возгорание на площади 4 квадратных метра. Спустя некоторое время огонь потушили.
До этого силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брасовским районом Брянской области. При атаке БПЛА никто не пострадал.
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