Средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По предварительным данным главы области, пострадавших и разрушений нет. Старовойт напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА не следует их трогать, так как они все еще могут нанести вред. Лучше сообщить о находке по телефону 112.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе Липецкой области. В результате падения БПЛА там произошло возгорание на площади 4 квадратных метра. Спустя некоторое время огонь потушили.

До этого силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брасовским районом Брянской области. При атаке БПЛА никто не пострадал.