Силы ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили в общей сумме 12 украинских беспилотников над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что по три дрона ВСУ было уничтожено в Курской и Тамбовской областях, по два БПЛА – в Белгородской области и Мордовии, еще по одному беспилотнику было сбито в Брянской и Липецкой областях.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе. При падении дрона была повреждена внешняя отделка здания и окна больницы. Жертв и пострадавших нет.

До этого три человека, в том числе двое детей, погибли в результате сброса взрывного устройства с украинского БПЛА на автомобиль в Курской области.