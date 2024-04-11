ВС РФ сбили вражеский беспилотник в небе над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить удар по российским объектам примерно в 09:00 по московскому времени. Глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале подтвердил эту информацию.

"БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Севского района силами ПВО министерства обороны РФ", – сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в результате удара пострадавших и разрушений нет, на месте сейчас работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в четверг, 11 апреля, российские ПВО сбили 2 беспилотника над Мордовией. Также в этот день ВСУ попытались атаковать Курскую, Тамбовскую, Белогородскую и Липецкую области. В результате все БПЛА были сбиты.