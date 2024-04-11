Силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"11 апреля с 14:30 до 15:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации", – подчеркнуло ведомство.

Утром 11 апреля российские ПВО сбили 2 беспилотника над Мордовией. Также в этот день ВСУ попытались атаковать Курскую, Тамбовскую, Белгородскую и Липецкую области. В результате все БПЛА были сбиты.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Добром. При падении дрона была повреждена внешняя отделка здания и окна больницы. Жертв и пострадавших нет.

До этого силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брасовским районом Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал.

