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Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

Местных жителей попросили соблюдать спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в безопасном месте – ближайшем здании, подъезде, паркинге, подземном переходе.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны наготове.

"Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее режим воздушной опасности был введен на территории Липецкой области. Все силы и средства были приведены в повышенную готовность. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Кроме того, на территории Добровского округа области была объявлена угроза атаки БПЛА.

Вечером 10 апреля опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки. Чуть позже аналогичный режим угрозы был объявлен и в Воронежской области.

Спустя некоторое время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Брасовским районом региона. Пострадавших и разрушений нет.