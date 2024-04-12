12 апреля, 08:58Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области
Фото: 123RF/aapsky
В Белгородской области объявили режим опасности из-за возможной атаки беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.
"Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА", – говорится в сообщении.
В связи с этим местных жителей призвали быть более бдительными и острожными.
В ночь на 12 апреля в Белгородской области ликвидировали беспилотник. Еще четыре БПЛА уничтожили в Ростовской области. О пострадавших не сообщалось.
До этого беспилотники сбили над Белгородской и Брянской и областями. Системы ПВО зафиксировали в небе над регионами четыре аппарата. В результате произошедшего инфраструктурных разрушений и пострадавших не выявили.