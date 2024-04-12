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12 апреля, 08:58

Происшествия

Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области

Фото: 123RF/aapsky

В Белгородской области объявили режим опасности из-за возможной атаки беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА", – говорится в сообщении.

В связи с этим местных жителей призвали быть более бдительными и острожными.

В ночь на 12 апреля в Белгородской области ликвидировали беспилотник. Еще четыре БПЛА уничтожили в Ростовской области. О пострадавших не сообщалось.

До этого беспилотники сбили над Белгородской и Брянской и областями. Системы ПВО зафиксировали в небе над регионами четыре аппарата. В результате произошедшего инфраструктурных разрушений и пострадавших не выявили.

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