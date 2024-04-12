12 апреля, 08:42Происшествия
Сигнал об угрозе атаки БПЛА запустили в Курской области
Фото: 123RF/boscorelli
Сигнал об угрозе атаки БПЛА запустили в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" – написал он.
По словам главы региона, силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Ночью средства ПВО сбили четыре беспилотника в Ростовской области. Предварительно, в результате атаки дронов пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. В городе Новошахтинске объявили отбой угрозы атаки БПЛА.
До этого четыре украинских БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей. В Минобороны отметили, что при помощи этих дронов ВСУ попытались совершить террористические атаки по объектам РФ.
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