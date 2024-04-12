Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Фото: министерство обороны РФ

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 4 беспилотника над Ростовской областью и один – над Белгородской областью. Об этом сообщается в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытку атаки приняла украинская сторона. Беспилотники планировали достичь объектов РФ.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО уничтожили 4 БПЛА над Белгородской и Брянской областями. Получасовую атаку на регионы организовали украинские военные. О пострадавших не сообщалось.

