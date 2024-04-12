12 апреля, 07:17Происшествия
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над регионами РФ за ночь
Фото: министерство обороны РФ
За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 4 беспилотника над Ростовской областью и один – над Белгородской областью. Об этом сообщается в Минобороны РФ.
По данным ведомства, попытку атаки приняла украинская сторона. Беспилотники планировали достичь объектов РФ.
"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
Ранее силы ПВО уничтожили 4 БПЛА над Белгородской и Брянской областями. Получасовую атаку на регионы организовали украинские военные. О пострадавших не сообщалось.