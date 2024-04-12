Один ребенок погиб при обстреле со стороны ВСУ Токмака Запорожской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак в Запорожской области, в результате чего погиб ребенок и десятки людей получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок", – отметил он.

В настоящее время спасатели тушат возникший пожар и разбирают завалы. При обстреле без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора, подчеркнул Балицкий.

"Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами", – указал он.

Глава региона добавил, что все пострадавшие и родственники погибших получат всестороннюю помощь.

Ранее ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА самолетного типа. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненых горожанах в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, атаке подверглись улицы Готвальда и Чкалова. Он призвал жителей быть осторожными и уйти с улиц.

