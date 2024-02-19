В ДНР заявили, что почти 6 тыс граждан пострадали от обстрелов ВСУ с февраля 2022 года

Фото: телеграм-канал "ДНР в СЦКК: факты военных преступлений"

Почти 6 тысяч мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских боевиков с февраля 2022 года. Такие данные приводятся в официальном телеграм-канале представительства республики в СЦКК.

"За период с 17 февраля 2022 года по 19 февраля 2024 года погибли 4 836 гражданских лиц, в том числе 143 ребенка. Ранения различной степени тяжести получили 5 930 гражданских лиц, в том числе 387 детей", – говорится в публикации.

Кроме того, за это время произошло 147 подрывов на минах "Лепесток", в числе пострадавших – 10 детей. В результате вражеских атак оказались повреждены 13 772 жилых здания, 2 144 транспортных средств и 3 474 объектов гражданской инфраструктуры.

За указанный период ВСУ атаковали ДНР 33 557 раз, всего было выпущено 177 811 боеприпасов.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из-за детонации кассетных снарядов ВСУ в республике шесть человек, включая троих детей, были ранены. По его словам, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрелов со стороны Украины повреждения получили шесть жилых домов в трех районах Донецка, уточнил он.



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