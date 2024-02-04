В результате атаки ВСУ получил повреждения детский сад в Донецке – мэр

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Трое мирных жителей ранены в Донецке в результате обстрела со стороны Украины и атаки беспилотника. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Как сообщил мэр города, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Шахтерской Славы получили ранения двое мужчин. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе по улице Кирова был ранен мужчина 1971 года рождения.

Помимо этого, в результате украинских атак получил повреждения детский сад. Как отметил мэр города, пострадавших нет.

"При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 по улице Куйбышева. Повреждены кровля, остекление, ограждение. Пострадавших людей нет", – отметил Кулемзин.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что местный житель получил контузию после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Гуева Суджанского района Курской области. Украинский снаряд попал в жилой дом. Пострадавшему мужчине уже оказали необходимую медпомощь.