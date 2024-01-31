Два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ на город в ДНР

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Украинский беспилотник упал на гражданский автомобиль в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщается в телеграм-канале мэра города Ивана Приходько.

По его словам, это произошло на трассе Горловка – Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка. В результате погибли два человека. Еще один получил травмы.

Приходько призвал жителей города быть предельно осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных.

"Враг не дремлет и не следует провоцировать его на агрессию", – подчеркнул мэр.

Ранее мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Донецке.

21 января ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.



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