Эксперт назвал удары по Донецку попыткой спровоцировать симметричный ответ России

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели спровоцировать аналогичный ответ российской стороны, нанеся запланированный удар по Донецку. Об этом сообщил радио КП глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, Киев пользуется также международными масс-медиа, чтобы спровоцировать РФ на симметричную реакцию для увеличения числа жертв среди собственного гражданского населения. По его словам, это необходимо Украине для того, чтобы сомневающиеся в оказании помощи страны смогли поддержать киевский режим поставками вооружения.

"Максимальное количество гражданских жертв достигается хорошей разведкой – из космоса и с земли. Определяются места и время нанесения ударов, сроки максимальной концентрации там гражданских лиц", – подчеркнул эксперт.

ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик 21 января. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.

В связи с произошедшим Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал случившееся жестоким террористическим актом, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.



Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку