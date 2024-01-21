Собянин выразил соболезнования и поддержку семьям погибших в Донецке

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Сергей Собянин от всех жителей Москвы и от себя лично выразил слова соболезнования и поддержки семьям погибших при обстреле ДНР со стороны ВСУ.

"Сегодня мы скорбим вместе с Донецком. Жестокий террористический акт, совершенный украинским режимом на городском рынке, унес десятки жизней мирных людей", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

21 января ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По последним данным, за 21 января в республике погибли 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе. Глава ДНР указал, что ВСУ осуществили 27 обстрелов и выпустили 82 боеприпаса.

В Минздраве РФ уточнили, что большинство госпитализированных взрослых находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Киев при поддержке Вашингтона и Запада вновь совершил террористический акт против мирных граждан в Донецке. Следственный комитет РФ начал расследование происшествия.

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