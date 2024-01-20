Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Бригада скорой помощи попала под обстрел украинских войск в Горловке, в результате чего ранения получила фельдшер. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.

"Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела Горловки Донецкой Народной Республики. Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ", – отметило ведомство.

Минздрав также уточнил, что 12 января при обстреле другой бригады медиков погибла фельдшер.

"Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей", – подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что село Курковичи в Брянской области попало под обстрел украинской армии. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Однако частичные повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект и остановочный павильон.

До этого женщина пострадала при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины. У пострадавшей осколочное ранение правого коленного сустава. Ее доставили в местную больницу.

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