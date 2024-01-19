Экс-глава МО Украины предостерег ВСУ от фатальной ошибки

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Перевод украинских военнослужащих в активную оборону является фатальной ошибкой для киевских властей. Об этом сообщил экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Financial Times (FT).

По его словам, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточатся только на обороне, не прибегая к наступлению, тогда их ждет "ошибка исторического масштаба".

"По сути, это является передачей Владимиру Путину инициативы", – предупредил он.

Как сообщили авторы материала, дальнейшую судьбу Украины будет решать фактор продолжения оказания западными странами помощи.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ сменили тактику. По словам бойца с позывным Снейк, который находится на купянском направлении, они стали применять больше FPV-дронов, а позиции обстреливают фугасными снарядами.

Военный подчеркнул, что киевский режим делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники, надеясь на очередное "чудо-оружие" от Запада. При этом кассетные снаряды украинские военные стали использовать гораздо реже.



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