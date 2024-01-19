Российский боец рассказал, что ВСУ кардинально изменили тактику

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Вооруженные силы Украины сменили тактику, сообщил РИА Новости боец с позывным Снейк с купянского направления.

По его словам, они стали применять больше FPV-дронов, а позиции обстреливают фугасными снарядами.

Военный подчеркнул, что киевский режим делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники, надеясь на очередное "чудо-оружие" от Запада.

При этом кассетные снаряды украинские военные стали использовать гораздо реже. Если раньше ВСУ их использовали при подготовке штурмов, то теперь – только для обороны. Военнослужащий объяснил, что все дело в том, что против этого оружия нашли надежное средство.

"Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает", – уточнил Снейк.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ликвидировали пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове при помощи высокоточного удара. В результате были уничтожены свыше 60 наемников, еще более 20 боевиков попали в медучреждения.

До этого российские силы поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения