ВС РФ поразили базу с горючим для военной техники ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

"В течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников", – уточняется в публикации.

Также ВС РФ нанесли удары по 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 119 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в зоне проведения спецоперации начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания" на российских танках. Эта система представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

Обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных либо целого роя на расстоянии до 1,5 километра. Подавление беспилотников происходит на расстоянии до одного километра.



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