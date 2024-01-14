На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

В ведомстве продемонстрировали видео, на котором российский танк Т-80 ведет огонь по позициям ВСУ с закрытой позиции. На танке можно наблюдать установленную систему подавления дронов "Сания" разработки компании 3mx.

Разработчик сообщает, что система представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

"Обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до 1,5 километра, их подавление происходит на расстоянии до 1 километра", – заявили разработчики системы.

Там подчеркнули, что комплекс работает и при движении танка.

В Минобороны добавили, что танк, на котором был установлен данный комплекс, выполнял задачу по подавлению огневых точек ВСУ. Его стрельбу с закрытой позиции корректировали в реальном времени с помощью малых разведывательных беспилотников. Позиции украинских солдат были оперативно уничтожены, потери ВСУ составили свыше 10 человек убитыми и ранеными, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские силы не проявляли за сутки 12 января никакой активности на краснолиманском направлении. Российские же войска ударами авиации и артиллерии поразили на данном направлении более 150 выявленных целей украинских сил.

До этого издание ABC News привело данные, согласно которым количество тяжелораненых военнослужащих ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель.



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