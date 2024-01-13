13 января, 05:30Политика
В Минобороны РФ заявили, что активность ВСУ на краснолиманском направлении прекратилась
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинские силы не проявляли за прошедшие сутки никакой активности на краснолиманском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров.
"За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск "Центр" на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли", – приводит его слова РИА Новости.
Российские же войска ударами авиации и артиллерии поразили на данном направлении более 150 выявленных целей украинских сил. По его словам, потери ВСУ за сутки составили до 70 человек и два автомобиля.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации ВСУ. Российские войска атаковали высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками.
До этого издание ABC News привело данные, согласно которым количество тяжелораненых военнослужащих ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель.
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