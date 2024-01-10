Число тяжелораненых бойцов ВСУ увеличилось на 30 процентов – СМИ

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Количество тяжелораненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось на 30% за последние несколько недель. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на главврача больницы им. Мечникова в Днепре.

"Доктор Сергей Рыженко рассказал, что ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 операций в сутки", – сказано в материале.

При этом в разговоре доктор Рыженко уточнил, что медучреждение находится в нескольких часах езды от места боев.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине. По его словам, потери противника за прошлый год составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.



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