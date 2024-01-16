Минобороны РФ сообщило о захвате штурмовиками позиций ВСУ и взятии пленных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы штурмового подразделения Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий на купянском направлении захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что штурмовики с легкостью забрали опорный пункт, оказали помощь раненым украинским бойцам и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации.

Командир штурмовой группы подразделения "Запад" с позывным Ларек рассказал, что у них было три группы, и каждая заходила разными дорогами с трех направлений. Причем одна из групп уже в этот момент находилась в тылу противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации. Эта система представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

Обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных либо целого роя на расстоянии до 1,5 километра. Подавление беспилотников происходит на расстоянии до одного километра.



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