ВС России одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные России одним ударом уничтожают украинские предприятия ВПК, которые создавались значительное время. Такое мнение высказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в материале для Sky News.

"У Украины молодая промышленная база, крайне уязвимая для российских ракетных ударов. Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один российский удар, чтобы уничтожить их", – считает он.

Белл отмечает, что в случае отсутствия постоянной военной поддержки со стороны Запада, Украина "обречена на подавление" российскими силами.

8 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. При нанесении удара использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

2 января в Минобороны РФ также заявляли, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там располагалось производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов, уточнили в ведомстве.

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