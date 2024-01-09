09 января, 06:16Политика
ВС России одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК – СМИ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Военные России одним ударом уничтожают украинские предприятия ВПК, которые создавались значительное время. Такое мнение высказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в материале для Sky News.
"У Украины молодая промышленная база, крайне уязвимая для российских ракетных ударов. Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один российский удар, чтобы уничтожить их", – считает он.
Белл отмечает, что в случае отсутствия постоянной военной поддержки со стороны Запада, Украина "обречена на подавление" российскими силами.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. При нанесении удара использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
2 января в Минобороны РФ также заявляли, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там располагалось производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов, уточнили в ведомстве.
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