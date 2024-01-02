В МО РФ сообщили об ударе по объектам ВПК в Киеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там было производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что цель удара была достигнута. Объекты поражены.

До этого сообщалось, что энергосбережение пропало в Бучанском и Вышгородском районах Киева после взрывов. Электроэнергия пропала также в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. В частности, некоторые районы Киева остались без водоснабжения.

31 декабря взрывы были слышны в столице Украины. Они прозвучали в городе до объявления воздушной тревоги.

До этого главком ВСУ Валерий Залужный признал, что на военных, промышленных и критически важных объектах Украины в ночь на 29 декабря были слышны взрывы.



Во многих городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли и на объекте критической инфраструктуры во Львове, после которых вспыхнул пожар.

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